Россиянин бросил возлюбленную и украл ее украшения, чтобы снять себе новое жилье

На Сахалине мужчина ограбил возлюбленную, чтобы уйти от нее и снять жилье
На Сахалине 35-летний мужчина решил уйти от 33-летней возлюбленной и обокрал ее ради нового жилья. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в съемной квартире в Анивском районе. Между ранее судимым мужчиной и его сожительницей возникла ссора, в ходе которой он заявил, что намерен съехать от избранницы. Собирая вещи, он осознал, что у него недостаточно денег на новое жилье, и решил украсть золотые украшения возлюбленной.

Мужчина достал шкатулку и украл у нее три кольца, цепочку, крестик и серьги. После этого он уехал в город Южно-Сахалинск и сдал украшения в ломбард за 50 тысяч рублей — сумма ущерба для женщины составила 130 тысяч рублей. После обращения потерпевшей в полицию правоохранители оперативно задержали злоумышленника, а похищенное вернули владелице.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее медсестра воровала деньги у пожилой пациентки, когда ставила капельницы.
 
