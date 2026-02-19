«Решил отомстить»: в Пермском крае школьник напал с ножом на одноклассника

СК: после нападения на школьника в Александровске завели дело о покушении

В Пермском крае школьник напал с ножом на одноклассника из-за конфликта. По данным Baza, мальчики, сидящие за одной партой, поссорились из-за игры PUBG — проигравший подросток решил отомстить сверстнику. К нападению семиклассник готовился заранее. Оружие в школу он принес еще 18 февраля, однако его забрали учителя. Накануне подросток также предупредил одноклассников, что «скоро в школе будет что-то интересное». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В Александровске в Пермском крае школьник напал с ножом на сверстника. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Махонин.

«13-летний ученик школы, зайдя в помещение учебного учреждения, расположенного в г. Александровске, находясь на лестничном марше 3 этажа, по причине конфликта с одноклассником нанес последнему удары ножом в область тела и шеи», — рассказали в Следственном комитете (СК) РФ.

Life со ссылкой на Shot добавил, что в конфликт школьников вмешались учителя — они отобрали у нападавшего оружие и вызвали сотрудников полиции. Mash также уточнил, что после случившегося пострадавший подросток какое-то время просидел в столовой. Он не попросил помощи у поваров, а обратился к классному руководителю, после чего тот вызвал скорую. Первую помощь мальчику оказали учителя ОБЖ и физики, которые зажали рану прокладкой.

Школьника доставили в больницу в Березниках. Как сообщили в региональном минздраве, он находится в стабильном состоянии, планируется его эвакуация в Пермь с помощью санавиации.

СК РФ возбудил уголовное дело по статьям о покушении (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), халатности (ст. 293 УК РФ ) и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Прокуратура края организовала проверку по факту нападения. Занятия во всех школах города Александровска в Пермском крае приостановили до 24 февраля.

Что стало причиной нападения?

Как рассказали в СК, причиной нападения стал конфликт между школьниками. По данным Baza, он начался после игры в шутер PUBG.

«Проигравший школьник решил отомстить сверстнику и ударил его ножом.

Такую версию событий считают основной в стенах учебного заведения», — уточнил Telegram-канал.

При этом Baza рассказала, что пострадавший подросток и напавший на него школьник учились в одном классе, сидели за одной партой и какое-то время неплохо общались.

Что известно о нападавшем?

Mash также раскрыл, что семиклассник готовился к нападению заранее — нож в школу он принес еще 18 февраля, однако оружие забрали учителя. Aif.ru со ссылкой на ЧОП «Держава», которая занималась охраной школы, сообщил, что в день нападения подросток «пронес в портфеле три ножа» .

Накануне он также написал в общий чат, что «скоро в школе будет что-то интересное», а непосредственно перед случившимся отправил матери сообщение, в котором заявил, что не хочет жить в таких семейных условиях и лучше отправится в колонию. Baza уточнила, что напавшего на одноклассника подростка характеризуют как «местного задиру» и агрессивного юношу, живущего «по понятиям».

«Отец ребенка... рассказал, что его сын живет отдельно с матерью и отчимом и иногда его «воспитывают силой», — говорится в публикации.

При этом уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова сообщила ТАСС, что информации о неблагополучии семьи школьника, напавшего на одноклассника, не поступало.