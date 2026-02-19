В Липецкой области завершили поисково-спасательные работы на заводе после обрушения крыши

На месте обрушения крыши цеха завода «Моторинвест» завершены поисково-спасательные работы. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

«По информации МЧС, под завалами больше никого нет», — написал он.

По словам главы региона, в результате инцидента пострадали восемь человек, четыре из которых находятся в тяжелом состоянии. Все они доставлены в больницу.

До этого Артамонов заявил, что обрушение произошло из-за скопления снега на крыше цеха. Главой округа Сергеем Поляковым была организована работа оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Следственное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по статье о нарушении охраны труда. В ведомстве отметили, что в настоящее время обстоятельства происшествия уточняются и выявляются должностные лица, ответственные за обеспечение безопасности людей. Проверку по факту инцидента начала и областная прокуратура.

Ранее стало известно, что из-под завалов на заводе «Моторинвест» слышны человеческие крики.