Первое заседание созданного Трампом «Совета мира» началось в Вашингтоне

Первое заседание «Совета мира» открыли в Вашингтоне выступлением Трампа
Elizabeth Frantz/Reuters

Первое заседание Совета мира началось в Вашингтоне. Трансляцию мероприятия ведет CNN.

По информации СМИ, на первом заседании организации присутствуют представители нескольких стран, в частности были замечены премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Аргентины Хавьер Милей.

Первая встреча в рамках Совета, созданного президентом США Дональдом Трампом, проходит в Институте мира в Вашингтоне, недавно переименованном в Институт мира имени Трампа.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что Россия не будет представлена на первом заседании «Совета мира», формирование позиции российского руководства по организации продолжается.

Создание «Совета мира» инициировал президент США Дональд Трамп в рамках урегулирования ситуации в секторе Газа. Позднее стало известно, что полномочия нового международного органа выйдут за пределы палестинского анклава. Как заявили изданию Bloomberg высокопоставленные чиновники, американский лидер пытается создать конкурента ООН.

Сам Трамп писал в соцсетях, что страны «Совета мира» выделят на восстановление сектора Газа $5 млрд.

Ранее политолог назвал изящной позицию России в вопросе участия в «Совете мира».
 
