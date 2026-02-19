Дерипаска предупредил о миллиардных потерях при реструктуризации «Самолета»

Реструктуризация девелопера «Самолет» может обернуться миллиардными потерями для бюджета и экономики. Об этом заявил предприниматель Олег Дерипаска в своем Telegram-канале.

«Гораздо разумнее дать им 50 млрд рублей на три года в обмен на 25–30% доли. И не запускать цепную реакцию проблем, решение которых обойдется гораздо дороже», — написал бизнесмен.

Дерипаска добавил, что у России есть опыт прохождения кризисов, в связи с чем она может «не наступать на грабли». В частности, по его словам, рецессию 2008 года можно было смягчить. Для этого следовало не допустить банкротства системных компаний, уточнил предприниматель.

4 февраля сообщалось, что «Самолет» обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой предоставить льготный кредит на срок до трех лет в размере 48–50 млрд рублей. Как утверждается, взамен акционеры, в частности, готовы предоставить блокирующий и более пакеты акций для участия российского кабмина в управлении «с правом обратного выкупа».

19 февраля стало известно, что правительство России отказало девелоперу в выдаче льготного кредита, на который она ранее подавала заявку. По данным СМИ, финансовое положение компании не является критическим, поэтому оснований для государственной поддержки нет.

Ранее эксперт назвал «исключительными» проблемы застройщика «Самолет».