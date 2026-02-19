Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Задержание экс-принца Эндрю Блокировка TelegramЦиклон «Валли»
Бизнес

Дерипаска предупредил о миллиардных потерях при реструктуризации «Самолета»

Дерипаска: реструктуризация «Самолета» обернется миллиардными потерями
Ruben Sprich/Reuters

Реструктуризация девелопера «Самолет» может обернуться миллиардными потерями для бюджета и экономики. Об этом заявил предприниматель Олег Дерипаска в своем Telegram-канале.

«Гораздо разумнее дать им 50 млрд рублей на три года в обмен на 25–30% доли. И не запускать цепную реакцию проблем, решение которых обойдется гораздо дороже», — написал бизнесмен.

Дерипаска добавил, что у России есть опыт прохождения кризисов, в связи с чем она может «не наступать на грабли». В частности, по его словам, рецессию 2008 года можно было смягчить. Для этого следовало не допустить банкротства системных компаний, уточнил предприниматель.

4 февраля сообщалось, что «Самолет» обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой предоставить льготный кредит на срок до трех лет в размере 48–50 млрд рублей. Как утверждается, взамен акционеры, в частности, готовы предоставить блокирующий и более пакеты акций для участия российского кабмина в управлении «с правом обратного выкупа».

19 февраля стало известно, что правительство России отказало девелоперу в выдаче льготного кредита, на который она ранее подавала заявку. По данным СМИ, финансовое положение компании не является критическим, поэтому оснований для государственной поддержки нет.

Ранее эксперт назвал «исключительными» проблемы застройщика «Самолет».
 
Теперь вы знаете
Россия замедлила параллельный импорт. Что будет с ценами на Apple и другие товары из-за рубежа
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!