В Чили водитель грузовика с жидким газом не справился с управлением и спровоцировал взрыв

BioBio: в Сантьяго при взрыве грузовика не выжили три человека

В результате взрыва грузовика с жидким газом на севере столицы Чили, городе Сантьяго, минимум три человека получили травмы, несовместимые с жизнью. Об этом сообщила радиостанция BioBio.

По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением и столкнулся с дорожным ограждением, из-за чего автомобиль перевернулся. В результате произошел взрыв с последующим возгоранием, от которого пострадали еще семь машин.

«По меньшей мере 10 человек получили ранения, и сохраняется риск новых взрывов», — говорится в материале.

10 февраля мужчина пострадал в результате взрыва в машине на железнодорожном переезде во Фрязино. По предварительной информации, причиной инцидента оказалось неустановленное устройство в автомобиле Nissan. Пострадавший был госпитализирован.

В январе в Сочи иномарка сгорела на трассе. Возгорание произошло перед поселком Аше в Лазаревском районе. На кадрах с места происшествия видно, как автомобиль горит на проезжей части, при этом пламя охватило транспорт полностью. В результате произошедшего никто не пострадал.

Ранее на видео попал мощный взрыв автомобиля в Твери.