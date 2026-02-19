Завершилось первое заседание «Совета мира» Трампа

Первое заседание «Совета мира» завершилось в Вашингтоне. Трансляцию ведет CNN.

Среди участников первого заседания присутствовали лидеры Армении, Египта, Пакистана, ОАЭ, Аргентины, Индонезии, всего около 20 стран.

Приглашенных президента РФ Владимира Путина, а также белорусского и китайского лидеров Александра Лукашенко и Си Цзиньпина на встрече не было.

Первую встречу в рамках международной организации открыл ее создатель — президент США Дональд Трамп. Свое выступление он начал с того, что положил конец восьми войнам и что «никогда еще не было ничего даже близко похожего» на такой уровень престижа, когда речь идет о Совете мира, передает The Guardian.

Крупные европейские союзники Соединенных Штатов, такие как Великобритания, Германия и Франция, отклонили приглашения, опасаясь, что деятельность новой организации может составить конкуренцию ООН, пишет . По информации издания, перед встречей Трамп объявил, что члены совета директоров выделили $5 млрд на восстановление территории сектора Газа, что составляет лишь часть от $70 млрд, необходимых для этой цели.

