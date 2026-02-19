Размер шрифта
Генпрокуратура потребовала изъять имущество уральского застройщика

Генпрокуратура попросила обратить в доход России имущество «Атомстройкомплекса»
Алексей Майшев/РИА Новости

Генеральная прокуратура России подала иск с требованием обратить в доход государства движимое и недвижимое имущество холдинга «Атомстройкомплекс», а также связанных с ней структур. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на картотеку Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга.

Из картотеки следует, что ответчиками по делу стали АО «Корпорация «Атомстройкомплекс»», ООО «Специализированный застройщик «Южный Берег»» и ООО «Компания «Атомстройкомплекс»». Также в материалах фигурируют 13 физических лиц, среди которых полный тезка бывшего вице-мэра Среднеуральска Александр Астахов, Лидия Бочкарева, Александр Вильховский, Валерий Климов, Владимир Резников и другие.

В качестве третьего лица к делу привлекли Росимущество. При этом основатели и руководители «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев и Павел Кузнецов не значатся в списке ответчиков.

4 февраля Генеральная прокуратура России подала в Никулинский районный суд Москвы иск об обращении в доход государства имущества, связанного с владельцами и структурами оператора системы бронирования Leonardo. Как следует из данных судебной картотеки, требования заявлены в рамках применения закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».

Ранее Генпрокуратура России отказалась от иска об изъятии двух крупных заводов.
 
