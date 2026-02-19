Размер шрифта
Киркоров о самом незабываемом Дне всех влюбленных с Пугачевой: «Было очень красиво и романтично»

Певец Киркоров признался, что провел самый незабываемый 14 февраля с Пугачевой
fkirkorov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Народный артист России Филипп Киркоров признался, что самый романтичный День всех влюбленных он провел в Германии в 1994 году с Аллой Пугачевой. Об этом певец сообщил Super.ru.

Киркоров рассказал, что в тот год только-только состоялась его помолвка с Примадонной, после которой она сразу же улетела на гастроли в Германию. Певец остался в России из-за работы, но ему удалось выбраться на пару-тройку дней к возлюбленной во Франкфурт-на-Майне.

«Весь город был в сердечках. Мы провели этот день и все остальное время вместе. Это было очень красиво, романтично, незабываемо — больше такого дня у меня не было. Это было именно 14 февраля, я это запомнил и до сих пор помню каждый час этого дня», — предался ностальгии Киркоров.

В 1994 году Киркоров и Пугачева сыграли свадьбу в Санкт-Петербурге. Их брак регистрировал Анатолий Собчак. В том же году они обвенчались в Иерусалиме. В 2005-м звезды официально развелись. В 2011-м Пугачева вышла замуж за юмориста Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом).

После начала специальной военной операции на Украине Галкин и Пугачева уехали из России в Израиль. Сейчас знаменитости активно путешествуют по миру. У супругов есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

Ранее Буланова раскрыла хитрость, к которой прибегает при провалах памяти на сцене.
 
