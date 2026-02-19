Россиянин превратил квартиру в свалку и не пускал туда семью

В Новосибирске пенсионер завалил квартиру мусором, чтобы не впускать жену и дочь

В Новосибирске 72-летний пенсионер превратил двухкомнатную квартиру в свалку, чтобы не пускать на порог бывшую жену и 25-летнюю дочь-инвалида. Об этом сообщает УФССП по Новосибирской области.

Несколько лет назад семья получила квартиру по программе переселения из аварийного жилья. Собственниками стали отец и дочь, но мужчина отказался впускать родственников в квартиру. Жена и дочь обратились в суд и выиграли право на доступ. Когда они попытались заселиться, то обнаружили, что жилье до потолка забито мусором.

Пенсионер лишь проложил узкую тропинку к комнате дочери, посчитав это выполнением решения суда. Судебные приставы организовали принудительную расчистку. Для вывоза хлама потребовалось два грузовика.

До этого москвичка с девятью кошками жила в квартире на горе мусора. Женщина игнорировала предписания управляющей организации о необходимости проведения уборки. Хозяйке квартиры предъявили иск о запрете содержания животных в квартире и обязанности привести жилище в надлежащее санитарное состояние.

Ранее пенсионерка из Екатеринбурга захламила квартиру и переехала жить в подъезд.