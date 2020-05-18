Путин проведет совещание по выплатам медикам 19 мая

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что президент России Владимир Путин проведет совещание по вопросу выплат надбавок медикам. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что совещание глава государства проведет во вторник, 19 мая.

Мишустин отметил, что все поручения Путина должны быть выполнены, а его замечания должны быть устранены до вторника.

Согласно поручению президента, врачам в течение трех месяцев должны доплачивать по 80 тыс. рублей, медсестрам — по 50 тыс. рублей, а младшим медицинским работникам — по 25 тыс. рублей. Специальные премии распространяются и на врачей скорой помощи. Они получат от 25 до 50 тыс. рублей в зависимости от должности.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Объявляют голодовку: где бунтуют врачи из-за отсутствия доплат

— Проверки инициированы в 19 регионах РФ из-за нарушений по выплатам медикам

— В Северной Осетии выявили нарушения при выплатах медикам