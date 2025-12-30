Год величайшего рекорда: как Овечкин переписал историю хоккея

Александр Овечкин в 2025 году стал лучшим снайпером в истории НХЛ

Александр Овечкин в 2025 году стал лучшим снайпером Национальной хоккейной лиги в регулярных чемпионатах и переписал еще несколько рекордов. Сейчас он находится на пути к тому, чтобы обойти Уэйна Гретцки по числу голов по сумме регулярок и плей-офф. «Газета.Ru» оценивает уходящий год для величайшего российского хоккеиста и окидывает взглядом всю его блестящую карьеру.

Главный рекорд

2025-й навсегда войдет в историю хоккея как год, когда Александр Овечкин побил фантастический и казавшийся вечным рекорд Величайшего Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах НХЛ за всю историю.

Канадский хоккеист, считающийся вообще лучшим в этом виде спорта, выступая в НХЛ на протяжении 20 лет, с 1979 по 1999, забросил 894 шайбы в регулярках.

Овечкин пришел в сильнейшую лигу мира в 2005 году и сейчас проводит свой 20-й сезон (в кампании-2012/13 он играл в России за родное «Динамо», так как за океаном был локаут, и НХЛ целиком отменила сезон).

Прямо сейчас на счету Александра Великого 912 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги, а рекорд Гретцки пал еще весной во время чемпионата — 2024/25.

6 апреля в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) ближе к середине второго периода Ови хлестким броском прошил своего соотечественника Илью Сорокина, сократив отставание «Вашингтона» в счете до минимума.

Все хоккеисты «Кэпиталз» выскочили со скамейки поздравлять своего капитана, игра была остановлена на продолжительное время, а прямо на льду началась церемония чествования, в которой приняли участие и находившиеся на трибунах комиссионер лиги Гэри Бэттмен и сам Уэйн Гретцки.

Передача статуса — часть традиции НХЛ. В свое время за Уэйном, когда тот был на грани снайперского достижения, путешествовал прежний рекордсмен лиги, легендарный Горди Хоу.

Чтобы лучше оценить степень совершенного Овечкиным подвига, стоит сказать, что игравший в сильнейшей лиге мира с 1946 по 1980 годы Хоу до сих пор третий снайпер за всю историю с 801 голом в регулярках.

Из действующих игроков лучшее после Овечкина 15-е место занимает его вечный антагонист, но уже давно еще и приятель канадец Сидни Кросби — на его счету 645 точных бросков. Стивен Стэмкос с 599 точными бросками занимает 22-е общее место, а четвертым из продолжающих выступления в лиге игроков идет еще один россиянин Евгений Малкин — 522 гола.

Очень сложно представить, что кто-то когда-нибудь доберется до рекорда Ови, который еще продолжает карьеру и как минимум имеет за океаном еще текущий сезон, не дошедший даже до середины. С другой стороны, когда-то и рекорд Гретцки был незыблемым.

В любом случае, лучший снайпер в истории хоккея — из России, и это не изменится еще очень-очень-очень долго.

Прямо сейчас в снайперских делах остается еще один, но животрепещущий вопрос: обойдет ли Овечкин Гретцки по числу суммарных заброшенных шайб в регулярных чемпионатах и плей-офф?

На счету Овечкина 989 шайб (912 в регулярках и 77 в плей-офф), а у Гретцки — 1016 (894 + 122). Россиянину остается 27 точных бросков, чтобы повторить это достижение, и 28, чтобы превзойти. До конца текущей кампании это будет сделать крайне сложно, а контракт с «Вашингтоном» действует последний год. Ожидается, что после этого Александр вернется на родину и завершит карьеру в родном московском «Динамо».

Останется ли Овечкин в «Вашингтоне» еще на сезон? Сможет в очередной раз совершить невероятное и побить рекорд уже в этом сезоне? Или же вернется в Россию, так и не взяв это достижение?

Другие рекорды 2025-го

Овечкин обладает целой россыпью рекордов Национальной хоккейной лиги, и исторический снайперский в регулярных чемпионатах — далеко не единственный, который он побил в 2025-ом.

Например, в уходящем году он обошел Яромира Ягра по числу победных точных бросков. На счету чеха, в пенсионном возрасте еще продолжающего свою карьеру, но уже на родине, 135 победных голов, Овечкин уже имеет 139.

При этом до рекорда Ягра по победным шайбам с учетом плей-офф (151) российскому нападающему остается еще одна шайба, которая принесет «Вашингтону» викторию. Учитывая, сколько еще матчей в текущем сезоне, кажется, он не только сравняется, но и превзойдет чеха.

Поразив ворота «Лос-Анджелес Кингз» уже в этом сезоне, Овечкин превзошел державшееся с 1971 года достижение того самого Горди Хоу по заброшенным шайбам на одной арене. Легендарный Хоу оформил 441 точный бросок на «Джо Луис Арене», домашнем стадионе «Детройт Ред Уингз». Овечкин успел с той игры против «Кингз», состоявшейся 18 ноября, отличиться в «Верайзон-Центре» еще дважды, так что у него 444 гола на этом стадионе.

Оформив в прошлом сезоне 44 гола, Овечкин продолжает держать достижение по количеству сезонов подряд с 30 заброшенными шайбами наравне с Майком Гартнером и Ягром. У россиянина их тоже 15, и если бы не коронавирус, из-за которого сезон — 2021 был сокращен и Ови оформил лишь 24 гола в 45 встречах, он наверняка имел бы «тридцатку» вообще во всех своих проведенных чемпионатах НХЛ.

При этом по общему числу сезонов на 30 заброшенных шайб Ови и так является единоличным рекордсменом — он достигал этого показателя 19 раз, в то время как на счету Гартнера 17 таких кампаний.

Главные карьерные достижения

Охарактеризовать карьеру Овечкина каким-то иным словом, кроме как «великая», практически невозможно. Он не самый титулованный в командном плане хоккеист, но все равно и Кубок Стэнли выиграл, и трижды брал с «Вашингтоном» «Президентс Трофи» за первое место в регулярном чемпионате, и Кубок Гагарина с «Динамо» в локаутный в НХЛ сезон завоевал, а на заре карьеры выиграл с бело-голубыми тогда еще Суперлигу.

В составе сборной России он трижды становился чемпионом мира , два раза завоевывал серебряные и четырежды — бронзовые медали, побеждал в Евротуре, а также брал в 2003 году молодежный чемпионат мира.

Мечте о победе в Олимпийских Играх в качестве игрока, видимо, не суждено сбыться, поскольку в 2026 году Россия на главном старте четырехлетия из-за отстранения еще не выступит. Хотя, кто знает, может быть, Александр Великий сыграет за национальную команду через четыре года? Впрочем, сыграть — полдела. Выиграть такой турнир будет очень сложно.

Если же перечислять личные достижения российского нападающего, тут послужной список выглядит просто невероятно.

В своем дебютном сезоне (2005/06) Ови завоевал «Колдер Трофи» – приз лучшему новичку лиги, а уже через два года выиграл первый набор из главных индивидуальных наград: «Харт Трофи» (MVP сезона), «Тед Линдсей Эворд» (MVP сезона по опросу игроков), «Арт Росс Трофи» (лучший бомбардир лиги) и «Морис Ришар Трофи» (лучший снайпер).

Всего россиянин взял за карьеру на данный момент по три «Харта» и «Теда Линдсея», причем сезон их получения совпадал в двух случаях, а лучшим снайпером сезона Овечкин становился рекордные девять раз!

В год, когда «Кэпиталз» выиграли свой долгожданный первый в клубной истории Кубок Стэнли, капитан был признан и самым ценным игроком плей-офф, завоевав «Конн Смайт Трофи».

За свою карьеру Ови восемь раз попал в первую символическую сборную сезона и четыре раза — во вторую, а также был выбран в дебютный год в сборную новичков. 13 раз Александра выбирали для участия в Матче Всех звезд лиги, а в 2025 году он получил трофей имени Марка Мессье за выдающиеся лидерские качества.

Кроме того, в копилке форварда девять «Харламов Трофи» — наград лучшему российскому игроку сезона.

Текущий сезон

В нынешнем регулярном чемпионате на счету капитана «столичных» 15 заброшенных шайб и 18 результативных передач в 39 встречах при показателе полезности +3. «Вашингтон», ни шатко ни валко начавший сезон, выправил положение и сейчас возглавляет таблицу Столичного дивизиона.

У самого нападающего после дубля в ворота «Сан-Хосе» 3 декабря был голевой спад, когда он не мог отличиться точным броском на протяжении девяти встреч, пока не прервал серию 27 декабря в поединке с «Нью-Джерси» (4:3 Б).

Сильно переживать из-за периодического падения снайперского темпа не стоит. Овечкин в 40 лет выступает на высочайшем уровне и делает это стабильно. Потеряв подвижность и скорость, которые он имел в годы юности и расцвета, он смог перестроиться и приносит ощутимую пользу своей команде, оставаясь угрозой соперникам не только при розыгрыше большинства.

Даже в сильнейшей лиге мира никто и никогда не играл на уровне Овечкина в его возрасте. Тот же Гретцки к этому времени уже закончил карьеру, но в своем последнем чемпионате в 37–38 лет смог поразить чужие ворота только девять раз в 70-ти встречах (правда, добавил к этому 53 голевые передачи).