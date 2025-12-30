В Госдуме разъяснили порядок действий при завышенных платежах за ЖКУ

Россияне вправе потребовать компенсацию в размере 50% от переплаты в случае, если им пришли необоснованно завышенные платежи за жилищно-коммунальные услуги. Об этом «Газете.Ru» рассказал член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

«Собственники и наниматели жилья должны внимательно проверять свои ежемесячные квитанции. Закон четко защищает их права в случае необоснованного завышения сумм на оплату жилищно-коммунальных услуг. При обнаружении подобных нарушений у граждан есть возможность не только вернуть переплаченные средства, но и получить значительную компенсацию в размере половины от суммы превышения. Плата за содержание жилья и коммунальные услуги не должна превышать размер, установленный тарифом. Этот тариф определяется на общем собрании собственников при утверждении договора с управляющей организацией. Если жильцы не выбирали способ управления или не голосовали за тариф, то применяются нормативы, установленные органами местного самоуправления. Любое начисление сверх этих утвержденных величин является нарушением. В такой ситуации управляющая компания, ТСЖ или ресурсоснабжающая организация обязаны не только сделать перерасчет, но и выплатить гражданину денежную сумму в размере 50% от выявленной переплаты», — сказал он.

Чаплин добавил, что для получения компенсации нужно направить в управляющую компанию или поставщику услуги письменное заявление с указанием на выявленное несоответствие.

«На рассмотрение такого обращения и проведение проверки отводится один месяц. В случае подтверждения факта завышения, у организации есть два месяца на то, чтобы погасить свою обязанность. Штраф выплачивается не наличными, а путем уменьшения размера будущих платежей или снижения существующей задолженности, что должно быть отражено в следующей квитанции отдельной строкой. Важно понимать, что штрафные санкции не применяются, если ошибка произошла по вине самого потребителя, например, при передаче неверных показаний счетчиков. Также оснований для взыскания не будет, если организация самостоятельно, до обращения жильца, обнаружила неточность и произвела перерасчет. Во всех иных случаях закон стоит на стороне граждан», — пояснил депутат.

Он рекомендовал гражданам активно интересоваться механизмами формирования платежей и тщательно изучать договоры с управляющими компаниями.

«При возникновении сомнений в правильности начислений следует незамедлительно обращаться с претензией в свою управляющую организацию. Если реакция не последует или ответ не удовлетворит, следующей инстанцией должна стать государственная жилищная инспекция региона. Судебная практика показывает, что суды встают на защиту прав потребителей в данных вопросах, взыскивая с недобросовестных компаний не только компенсацию переплаты, но и иные суммы в пользу граждан», — резюмировал Чаплин.

Ранее стало известно, что россияне смогут контролировать работу управляющих компаний с 1 января.