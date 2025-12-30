Грузия перестала пускать россиян в страну из-за записи в загранпаспорте

Грузия начала отказывать россиянам во въезде в страну из-за записи о месте рождения в загранпаспорте. Об этом сообщил Telegram-канал «Крыша ТурДома» со ссылкой на источник.

По словам источника, его знакомые решили провести в Грузии новогодние праздники. Однако их не впустили в страну, поскольку в графе «место рождения» в загранпаспорте стояли Крым или Луганск, следует из материала.

«В Грузию не пустили 6 пассажиров с этого рейса», — сказал источник.

При этом официальной информации о запрете на въезд для граждан, родившихся в Крыму или Луганске, на сайте МИД Грузии нет.

В ноябре Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что пограничники в Грузии задержали россиянку и ее сына с инвалидностью из-за их связи с Крымом. Как рассказал изданию супруг женщины Игорь, его жена вместе с сыном возвращались домой из Анкары транзитом через Грузию, где хотели остаться на три дня. Однако в аэропорту им отказали во въезде в страну, сняли с рейса и поместили в камеру. По словам Игоря, поводом стало то, что в паспорте женщины местом рождения указан Крым.

Ранее в Грузии отвергли восстановление дипломатических отношений с Россией.