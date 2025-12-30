Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

Грузия перестала пускать россиян в страну из-за записи в загранпаспорте

«Крыша ТурДома»: Грузия отказывает россиянам во въезде из-за места рождения
David Mdzinarishvili/Reuters

Грузия начала отказывать россиянам во въезде в страну из-за записи о месте рождения в загранпаспорте. Об этом сообщил Telegram-канал «Крыша ТурДома» со ссылкой на источник.

По словам источника, его знакомые решили провести в Грузии новогодние праздники. Однако их не впустили в страну, поскольку в графе «место рождения» в загранпаспорте стояли Крым или Луганск, следует из материала.

«В Грузию не пустили 6 пассажиров с этого рейса», — сказал источник.

При этом официальной информации о запрете на въезд для граждан, родившихся в Крыму или Луганске, на сайте МИД Грузии нет.

В ноябре Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что пограничники в Грузии задержали россиянку и ее сына с инвалидностью из-за их связи с Крымом. Как рассказал изданию супруг женщины Игорь, его жена вместе с сыном возвращались домой из Анкары транзитом через Грузию, где хотели остаться на три дня. Однако в аэропорту им отказали во въезде в страну, сняли с рейса и поместили в камеру. По словам Игоря, поводом стало то, что в паспорте женщины местом рождения указан Крым.

Ранее в Грузии отвергли восстановление дипломатических отношений с Россией.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27537241_rnd_2",
    "video_id": "record::4ce729ef-eb9d-4c51-ab33-be0a5c9aaa6d"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+