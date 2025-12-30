Размер шрифта
Новости политики

Мерц обратился с требованием к России

Мерц потребовал от России честности и прозрачности в переговорах по Украине
От всех участников мирного процесса, в том числе России, требуется честность и прозрачность для урегулирования конфликта на Украине. Об этом написал на своей странице в соцсети Х канцлер ФРГ Фридрих Мерц по итогам европейских консультаций.

Он сообщил, что 30 декабря состоялись «дополнительные консультации с европейскими и канадскими партнерами» вокруг ситуации на Украине. Речь идет о продвижении мирного процесса, указал канцлер.

«Теперь от всех требуется прозрачность и честность, включая Россию», — написал Мерц.

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск по итогам консультации европейских лидеров относительно ситуации на Украине заявил, что «мир не за горами». При этом политик подчеркнул, что это «всего лишь надежда», а не «стопроцентная уверенность».

Накануне украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом остались неразрешенными два вопроса по мирному плану из 20 пунктов. Речь идет о Запорожской АЭС и территориях.

Ранее экс-госсекретарь США оценил позицию Путина по Украине.

