Крамник подал в суд на Международную шахматную федерацию

Владимир Крамник подал в суд на Международную шахматную федерацию
Владимир Барский

14-й чемпион мира по шахматам Владимир Крамник подал в суд на Международную шахматную федерацию (FIDE), сообщает «Коммерсант».

В тексте письма, которое попало журналистам, Крамник пишет о том, что инициировал формальное судебное разбирательство против FIDE согласно швейцарскому законодательству в суде Лозанны, где расположена штаб-квартира организации.

Данное заявление является ответом на действия FIDE, которая ранее направила жалобу в отношении признаки «потенциальных нарушений», связанных с «харассментом» и «унижением достоинства личности» после инцидента с гроссмейстером Даниэлем Народицким, которого обнаружили без признаков жизни осенью 2025 года.

19 октября, после просмотра онлайн-трансляции Народицкого, Крамник выразил серьезную тревогу, предположив, что американец, возможно, прибегает к чему-то «большему, чем просто снотворному». Он обратился к окружению Народицкого с призывом оказать ему помощь. После сообщения о том, что шахматиста не стало некоторые пользователи сети обвинили Крамника в психологическом давлении, которое, по их мнению, могло способствовать трагическому исходу. В том числе, ранее, Крамник обвинял Народицкого в читерстве.

Ранее FIDE подала жалобу на Владимира Крамника.

