«Утонула в яме»: Peugeot 207 с петербуржцем провалился под землю

Mash: Peugeot 207 ушел под асфальт на проезжей части
Telegram-канал «Mash на Мойке»

В Санкт-Петербурге автомобиль Peugeot 207 провалился под землю на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Авто ушло под асфальт на 5-й Советской — там же, где пару часов назад прорвало трубы. Машина наполовину утонула в яме, наполненной водой», — говорится в публикации.

На опубликованных в сети кадрах видно, что задняя часть транспорта провалилась под асфальт, при этом в момент прибытия на место спасателей водителя в иномарке уже не было.

До этого в Архангельске автомобиль отбросило в пешеходов в момент ДТП. На записи видно, как после столкновения одна из машин вылетает с проезжей части и сбивает пешеходов, при этом в момент удара человек отлетает в сторону. В результате произошедшего два пешехода получили травмы.

По данным Госавтоинспекции Архангельской области, в момент аварии оба водителя находились в трезвом состоянии. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в центре Москвы вспыхнул автомобиль.

