В Калининградской области бушует штормовой ветер. Из-за него задерживают рейсы, останавливаются суда, об этом пишет РИА Новости.

«Заряды шквалистого ветра до 22-28 метров в секунду со снегом и мокрым снегом начались в регионе в понедельник вечером, продолжаются во вторник, и по прогнозам метеорологов, ослабнут только к утру среды. В городских парках и улицах, по наблюдению корреспондента агентства, есть поваленные деревья, на море высота волн достигает примерно четырех метров», — сказано в материале.

Морской канал закрыт с вечера 27 декабря, сообщили журналистом в службе движения судов регионального канала.

Северо-Западная транспортная прокуратура, в свою очередь, сообщает, что время ожидания вылетов из отмены и задержки рейсов, составляет от 30 минут до 28 часов.

«Калининградская транспортная прокуратура контролирует ситуацию и своевременное обеспечение пассажиров услугами, предусмотренными федеральными авиационными правилами», — сказано в сообщении ведомства.

Ранее в аэропорту Петербурга на 13 часов задержали рейс в Таиланд.