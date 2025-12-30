Размер шрифта
В Госдуме прокомментировали желание Украины запретить русскоязычные сайты

Депутат Затулин: запретом русскоязычных сайтов Киев хочет обострить обстановку
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Желание украинских властей запретить в стране русскоязычные сайты говорит о русофобии Киева и о стремлении порвать исторические связи с Россией; это очередной показатель того, что Украина обостряет обстановку. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы, первый зампред комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин.

«Идея состоит в том, чтобы избавиться от всех воспоминаний об общем прошлом, об исторических корнях и о том, что наш президент называет общим русско-украинским народом. (Это делается – «Газета.Ru») для того, чтобы искоренить русский язык, воспользовавшись тем, что между нами идут военные действия, они все списывают», — подчеркнул он.

По оценке Затулина, ничто не мешает Киеву при очередном желании «как-то обострить обстановку» воспользоваться соответствующими мерами.

Депутат также отметил, что «более чем скромные» намеки Европы в адрес Украины о фактических преследованиях в стране лиц по национальному и религиозному признаку остаются без внимания со стороны украинских властей.

Затулин выразил надежду на то, что в России «никому не придет в голову» идея о запрете украинского языка.

«На одну доску с русофобами становиться не нужно, становясь украинофобом», — подытожил парламентарий.

30 декабря украинское издание «Страна» сообщило о том, что премьер Украины Юлия Свириденко поручила кабмину обсудить возможность запрета русскоязычных сайтов в стране.

Ранее украинская писательница возмутилась, что жители Киева переходят на русский язык.

