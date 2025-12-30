Карлсен проиграл партию на ЧМ по шахматам из-за нервного срыва

Карслену присудили поражение на ЧМ по блицу за снос фигур с игровой доски

16-й чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен получил техническое поражение на чемпионате мира по блицу, сообщает Спортс.

По ходу партии против армянина Айка Мартиросяна Карлсен сбил с доски несколько фигур и нажал на часы контроля времени, не успев их поправить. Делегат встречи, заметив это, подошел к норвежцу и оповестил того о техническом поражении.

28 декабря Магнус Карлсен защитил титул чемпиона мира по рапиду. Для него этот титул стал уже шестым в карьере. В заключительный игровой день Карлсен выиграл три партии и одну свел вничью.

В 2022 году FIDE приняла решение лишить российских и белорусских шахматистов права выступать на турнирах под флагом и гимном своих стран. Шахматисты могут принимать участие в соревнованиях под флагами ФШР/Белорусской шахматной федерации (БШФ) или FIDE.

Ранее Владимир Крамник подал в суд на Международную шахматную федерацию.