В Саратовской области Lada Priora с людьми разбилась в ДТП с лошадью

В Саратовской области Lada Priora с людьми разбилась, врезавшись в лошадь
Госавтоинспекция Саратовской области

В Саратовской области Lada Priora с людьми попала в ДТП, врезавшись в лошадь. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Саратов».

«Вчера, 29 декабря, в Александрово-Гайском районе «Лада Приора» сбила лошадь. Это случилось в 2:30 вблизи села Новоалександровка. За рулем автомобиля был 23-летний молодой человек», — говорится в публикации.

На кадрах с места аварии видно, что автомобиль получил серьезные повреждения: у транспорта смят кузов, разбит капот, бампер и лобовое стекло. По данным канала, в результате произошедшего водитель и 18-летняя пассажирка получили травмы.

До этого в Архангельске автомобиль отбросило в пешеходов в момент ДТП. На записи видно, как после столкновения одна из машин вылетает с проезжей части и сбивает пешеходов, при этом в момент удара человек отлетает в сторону. В результате произошедшего два пешехода получили травмы.

По данным Госавтоинспекции Архангельской области, в момент аварии оба водителя находились в трезвом состоянии.

Ранее появились кадры с места жесткого ДТП в Ивановской области, где разбились Chevrolet и Lada.

