На 88-м году жизни умер народный артист России Эмиль Кио

Запашный: в возрасте 87 лет умер иллюзионист Эмиль Кио
Михаил Воскресенский/РИА Новости

В возрасте 87 лет скончался российский иллюзионист Эмиль Кио. Об этом в своем Telegram-канале сообщил генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный.

«Выражаю слова поддержки родным, близким и поклонникам великолепного иллюзиониста! Земля Вам пухом», — написал он.

О причинах смерти артиста не сообщается.

Эмиль Кио (настоящее имя — Эмиль Теодорович Гиршфельд-Ренард) был представителем знаменитой цирковой династии, сыном легендарного иллюзиониста Эмиля Теодоровича Кио (старшего) и братом иллюзиониста Игоря Кио. Он продолжил семейное дело, став одним из самых узнаваемых артистов цирка, известным своими масштабными иллюзионными номерами и сценическим обаянием.

Кио с 1961 начал выступать в аттракционе как ассистент своего отца, Эмиля Кио — также советского артиста цирка, иллюзиониста, создателя иллюзионных представлений, конструктора цирковой аппаратуры. По слухам, он впервые появился на манеже в два года, когда, увидев как папа распиливает маму, бросился на арену, чтобы спасти ее.

В 1966-м создал собственный иллюзионный аттракцион. Кроме СССР он гастролировал за границей.

Ранее умерла актриса Брижит Бардо.

