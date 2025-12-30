Размер шрифта
В Кабардино-Балкарии сотрудники ФСБ уничтожили диверсанта

ФСБ: диверсант оказал сопротивление при задержании и был уничтожен в КБР
Дмитрий Макеев/РИА Новости

Диверсант, собиравшийся взорвать участок газораспределительной системы в Кабардино-Балкарской республике был уничтожен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России

«При попытке задержания диверсант оказал вооруженное сопротивление и был уничтожен ответным огнем», — сообщили в ведомстве.

По информации ФСБ, диверсант проходил подготовку в лагере сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

Днем 30 декабря ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Адыгее. По данным ведомства, в автомобиле, припаркованном около школы, следователи обнаружили 10 бутылок с самодельной зажигательной смесью, два тактических ножа и флаг террористической организации.

В ФСБ заявили, что теракт готовил гражданин одной из стран Центральной Азии.

До этого российский подросток «заминировал» школу и попал под уголовную статью. Норильский восьмиклассник отправил на почту школы сообщение о взрывном устройстве, полицейским он заявил, что хотел пошутить. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Анапе туристка решила проверить работу спецслужб и заявила о бомбе в своем рюкзаке.

