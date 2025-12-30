Стало известно, кто готовил теракт в школе в Адыгее

ФСБ: теракт в школе в Адыгее готовил выходец Центральной Азии, он задержан

Теракт в школе в Адыгее готовил гражданин одной из стран Центральной Азии, который был задержан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

«В результате проведенных мероприятий задержан гражданин одной из стран Центральной Азии, являющийся сторонником запрещенной в России международной террористической организации», — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что сотрудники ФСБ России пресекли теракт на стадии приготовления.

По информации ФСБ, в автомобиле, припаркованном около школы, следователи обнаружили 10 бутылок с самодельной зажигательной смесью, два тактических ножа и флаг террористической организации.

Утром 16 декабря в Успенскую школу подмосковного поселка «Горки-2» ворвался подросток с ножом. Он нанес удар охраннику и одному из учеников — ребенок не выжил. Следственный комитет возбудил уголовное дело. По информации Telegram-канала SHOT, нападение совершил 15-летний девятиклассник этой же школы. Его мотивы неизвестны. Нападавшего задержали прибывшие на место силовики, когда подросток заперся в одном из кабинетов, взяв в заложники одного из учащихся.

