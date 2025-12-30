Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

Стало известно, кто готовил теракт в школе в Адыгее

ФСБ: теракт в школе в Адыгее готовил выходец Центральной Азии, он задержан 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27536233_rnd_5",
    "video_id": "record::5c4f922a-8854-4996-a0bb-47741546bac3"
}

Теракт в школе в Адыгее готовил гражданин одной из стран Центральной Азии, который был задержан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

«В результате проведенных мероприятий задержан гражданин одной из стран Центральной Азии, являющийся сторонником запрещенной в России международной террористической организации», — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что сотрудники ФСБ России пресекли теракт на стадии приготовления.

По информации ФСБ, в автомобиле, припаркованном около школы, следователи обнаружили 10 бутылок с самодельной зажигательной смесью, два тактических ножа и флаг террористической организации.

Утром 16 декабря в Успенскую школу подмосковного поселка «Горки-2» ворвался подросток с ножом. Он нанес удар охраннику и одному из учеников — ребенок не выжил. Следственный комитет возбудил уголовное дело. По информации Telegram-канала SHOT, нападение совершил 15-летний девятиклассник этой же школы. Его мотивы неизвестны. Нападавшего задержали прибывшие на место силовики, когда подросток заперся в одном из кабинетов, взяв в заложники одного из учащихся.

Ранее в Анапе туристка решила проверить работу спецслужб и заявила о бомбе в своем рюкзаке.
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+