Новости. Общество

Отец спас похищенную дочь, отследив местоположение ее телефона

Fox News: в США отец спас похищенную дочь, найдя ее по сигналу телефона
Shutterstock

В Портере, штат Техас, отец спас свою 15-летнюю дочь после того, как она была похищена. Мужчина смог выследить ее по сигналу мобильного телефона, пишет Fox News.

По информации офиса шерифа, девушка выгуливала собаку и не вернулась в привычное время, что вызвало беспокойство у родителей. Используя функции родительского контроля для отслеживания телефона дочери, отец обнаружил ее в частично лесистом районе округа Харрис, примерно в четырех километрах от дома.

Там он нашел дочь и собаку внутри бордового пикапа вместе с 23-летним мужчиной, Джованни Росалесом Эспинозой, который, как утверждается, угрожал жертве ножом и похитил ее с улицы. Отец помог дочери выйти из автомобиля и сразу связался с правоохранительными органами.

Используя описания подозреваемого, сотрудники шерифа задержали Эспинозу без сопротивления. Ему предъявлены обвинения в отягчающем похищении и непристойных действиях с несовершеннолетним. Подозреваемый остается под стражей без права на залог.

Ранее юная американка ударила похитителя ногой в пах и спаслась.

