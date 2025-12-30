В Минобороны РФ рассказали об уничтоженных за день БПЛА

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 22 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над Брянской областью и Краснодарским краем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны России.

В публикации отмечается, что в период с 12:00 до 16:00 мск дежурные средства ПВО уничтожили 20 дронов над территорией Брянской области и еще два дрона в Краснодарском крае.

До этого в Минобороны РФ заявили, что средства противовоздушной обороны Вооруженных Сил России (ВС РФ) за сутки перехватили и ликвидировали три снаряда американской РСЗО HIMARS и 18 беспилотников самолетного типа.

Накануне российские силы отразили атаку 91 украинского дрона на государственную резиденцию президента РФ, расположенную в Новгородской области. Над Новгородской областью перехвачен 41 украинский дрон, уточнили в военном ведомстве.

Кроме того, еще 49 дронов, летевших в направлении Новгородской области, перехвачены над Брянской областью и еще один, летевший в том же направлении, — над Смоленской областью. Информации о пострадавших и повреждениях нет. Сам глава государства в этот момент находился в Москве — проводил рабочие мероприятия в Кремле.

Ранее в Минобороны рассказали об ударах ВС РФ по пунктам временной дислокации ВСУ.