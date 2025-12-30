Мария Гуськова ответила мужу Виктору Логинову, назвавшему ее «психически нездоровой»

Жена Виктора Логинова Мария Гуськова прокомментировала в беседе с «Газетой.Ru» слова мужа, назвавшего ее «психически нездоровым человеком». По словам актрисы, она знает истории о том, что так же он называл всех бывших возлюбленных.

«В принципе, я не удивлена комментарию супруга. Что еще остается кроме того, как продолжать оскорблять меня и мою семью или угрожать? Мне жаль. Для меня это не новость, так как я уже знаю истории о том, что психически нездоровыми были все женщины, которые когда-либо были с ним в отношениях. Я понимаю, что все мы проживаем эту жизнь впервые и порой ошибаемся или поступаем порой некрасиво по отношению к другим, к себе, но у нас, у каждого, есть то, чего не отнять - есть выбор. Выбор, либо меняться по-настоящему, а не делать вид, бороться со своими зависимостями, либо нет и жить так же, при этом обвиняя и оскорбляя всех людей вокруг в своих поступках, в том, что в жизни у тебя все не так», — заявила Мария Гуськова.

Актриса подчеркнула, что оскорблять мужа в ответ не будет. Также она заверила, что готова доказать ранее сказанные слова на детекторе лжи.

«Отвечать ему на его оскорбления тем же я не собираюсь. Хоть и боли причинил он мне предостаточно, так что молчать уже было невыносимо - я любила искренне и люблю до сих пор этого человека, вот только это ничего не значит и уже совсем другая история, которая останется со мной. Я виновата в том, что позволила себе слепо верить, надеяться, любить. Знаете, я готова ответить за все свои сказанные слова даже на самом реальном детекторе лжи. Готов ли он? И то, что сейчас делает и говорит мой супруг пусть останется на его совести», — поделилась Гуськова.

Актриса требует от Виктора Логинова развода. Звезда сериала «Счастливы вместе» в беседе со СМИ подтвердил, что собирается расторгнуть брак с Марией Гуськовой.

Ранее Мария Гуськова заявила, что подписала с Виктором Логиновым брачный контракт.