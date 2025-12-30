Размер шрифта
Россиян предупредили о возможной проверке из-за богатого новогоднего стола

Аналитик Бархота: дорогой алкоголь может стать поводом для налоговой проверки
Финансовый аналитик Андрей Бархота предупредил, что роскошно оформленный новогодний стол с дорогими напитками и деликатесами может привлечь внимание налоговых органов и стать поводом для проверки. Об этом сообщает издание «Абзац».

Аналитик отметил, что в последнее время сотрудники Федеральной налоговой службы научились определять реальный уровень доходов граждан не только по движениям средств на банковских счетах, но и по их расходам. По словам Бархоты, если человек тратит на праздничное оформление стола суммы, значительно превышающие его официальные доходы, это может вызвать интерес у налоговых органов.

По мнению эксперта, россиянам стоит воздержаться от излишних трат на новогодний стол и подходить к покупке продуктов и алкоголя более рационально. Бархота подчеркнул, что в противном случае сотрудники ФНС, обнаружив в открытом доступе фотографии «богатого новогоднего стола», могут инициировать проверку происхождения средств налогоплательщика. Впоследствии такие изображения, как отметил аналитик, могут быть использованы и в судебных разбирательствах.

Ранее экономист предрек усиление контроля за финансовыми операциями россиян в 2026 году.

