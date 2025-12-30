В Черниговской области Украины объявили обязательную эвакуацию

Глава администрации Черниговской области на севере Украины Вячеслав Чаус сообщил в своем Telegram-канале, что в регионе впервые была объявлена обязательная эвакуация в 14 населенных пунктах.

По его словам, эвакуацию планируется завершить в течение 30 дней. Чаус отметил, что теперь существует официальное решение об обязательной эвакуации. На ее необходимости настаивают военные. Он добавил, что жителей 14 населенных пунктов проинформируют о пунктах сбора, в процессе задействованы все необходимые службы, предусмотрены специальные эвакуационные маршруты и транспорт.

25 декабря несколько десятков тысяч жителей города Чернигов на севере Украины остались без электричества в связи с повреждением энергетических объектов. Глава администрации Черниговской области Вячеслав Чаус заявил, что урон также был нанесен энергетическому объекту в одном из сел Сновской общины. Из-за этого в нескольких населенных пунктах произошло отключение света.

