Новости. Общество

Умер автор романа «Быть Босхом» Анатолий Королев

Умер российский писатель, автор романа «Быть Босхом» Анатолий Королев
На 80-м году жизни скончался российский писатель Анатолий Королев, известный своими романами «Быть Босхом», «Голова Гоголя» и «Человек-язык». Об этом сообщила пресс-служба Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ).

«Ушел из жизни Анатолий Королев - один из самых значительных писателей второй половины ХХ века, преподаватель Литературного института, почетный профессор Пермского университета. В следующем году ему исполнилось бы 80», – говорится в сообщении университета.

Королев, родившийся в 1946 году в Свердловске (ныне Екатеринбург), в 1970 году окончил филологический факультет Пермского госуниверситета вместе с такими известными литераторами, как Леонид Юзефович и Нина Горланова. В начале карьеры он работал корреспондентом в газете «Молодая гвардия» и сценаристом документальных фильмов на телевидении. В 1980 году перебрался в Москву, где завершил обучение на Высших театральных курсах при ГИТИСе и начал писать радиопьесы. В университете отмечают, что его произведения вызывали разнообразную реакцию – от восхищения читателей (повесть «Гений местности», 1990) до жарких дискуссий среди критиков (роман «Голова Гоголя», 1992). В своих работах Королев исследовал сущность человеческого существования и течение времени.

Так, в романе «Быть Босхом» (2004) кошмары картин Босха отступают на второй план перед реальностью жизни солдат внутренних войск, в «Эроне» (1994-2000) создан новый миф о закате советской эпохи, а «Человек-язык» (2000) погружает читателя в глубины подсознания.

Ранее советская певица Дасковская умерла на 80-м году жизни.

