На трассе М-1 в Смоленской области столкнулись девять автомобилей

МВД: три человека пострадали при столкновении девяти машин в Смоленской области
FotoDax/Shutterstock/FOTODOM

Авария с участием девяти автомобилей произошла на федеральной автодороге М-1 «Беларусь» в Смоленской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления министерства внутренних дел РФ.

По данным ведомства, машины столкнулись на 371-м км трассы по направлению на Минск.

«В результате ДТП пассажирки Volvo, Land Cruiser Prado и Toyota Highlander доставлены в больницу», — говорится в заявлении.

В настоящее время сотрудники МВД устанавливают обстоятельства аварии.

30 декабря в Нюрбинском районе Якутии водитель микроавтобуса не справился с управлением и съехал с проезжей части, после чего транспортное средство врезалось в дерево. В Госавтоинспекции заявили, что мужчина 1980 года рождения управлял микроавтобусом, не имея водительского удостоверения.

Как рассказали в министерстве здравоохранения республики, пострадали девять человек. Один взрослый и один ребенок находятся в крайне тяжелом состоянии. Пострадавших доставили в Нюрбинскую центральную районную больницу, семерых из них отправили в травматологическое отделение.

Ранее в Архангельске на видео попало, как автомобиль отбросило в пешеходов в момент ДТП.

