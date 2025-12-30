Лавров увидел террористическую сущность Киева после атаки ВСУ на резиденцию Путина

Атака Вооруженных силы Украины (ВСУ) на резиденцию президента России Владимира Путина в очередной раз подтвердила террористическую сущность лиц, которые незаконно удерживают власть в Киеве. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Произошедшее еще раз подтвердило террористическую сущность группы лиц, незаконно удерживающих власть в Киеве. По их прямому указанию и до этого на территории России совершались подрывы пассажирских поездов, многочисленные атаки против сугубо гражданских объектов, убийства журналистов, политиков и общественных деятелей», — сказал он.

Лавров поблагодарил друзей России за осуждение атаки на резиденцию Путина. Он добавил, что членам мирового сообщества хорошо видны расистская сущность правительства Украины и цинизм опекающих его спонсоров.

В ночь на 29 декабря ВСУ пытались атаковать резиденцию Путина в Новгородской области (Валдай), заявил Лавров. Армия России ответит на этот шаг, а Москва скорректирует переговорную позицию. Президент Украины Владимир Зеленский отверг причастность ВСУ к атаке и предупредил о вероятных ударах по правительственному кварталу в Киеве.

В Кремле назвали действия Киева терактом, который направлен на срыв переговорного процесса. Москва сообщила о произошедшем США, и Дональд Трамп пообещал, что произошедшее повлияет на подходы Вашингтона в работе с Зеленским. Как изменится переговорная тактика России после этой атаки — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США намекнули на причастность ЕС к атаке Украины на резиденцию Путина.