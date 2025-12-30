Украинские военные совершили нападение на жителя Красноармейска в Донецкой народной республике (ДНР), прострелив ему ногу с целью завладеть его автобусом. Об этом сообщил беженец Виктор Кулик в интервью РИА Новости.

«Человек ехал на автобусе, его вытащили из этого автобуса. Сам автобус забрали, еще и в ногу стрельнули. Он (житель – прим. ред.) с ранением ходил потом еще полгода. Он только его купил, и забрали», – рассказал Кулик.

Он также отметил, что подобные случаи угона личного автотранспорта у мирных граждан украинскими военными были обычным явлением.

30 ноября глава Российского государства Владимир Путин посетил командный пункт Объединенной группировки войск, где в рамках рабочей поездки были заслушаны доклады, в том числе касающиеся взятия под контроль Красноармейска в Донецкой народной республике и Волчанска в Харьковской области. Президент выразил признательность военнослужащим группировки «Центр» за успешное освобождение Красноармейска. В свою очередь, посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник отметил, что Следственный комитет России совместно с подразделениями Министерства обороны займутся фиксацией преступлений, совершенных украинскими вооруженными формированиями в Красноармейске и Волчанске.

Ранее Лавров заявил о террористической сущности Киева.