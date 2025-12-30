Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

Военные ВСУ прострелили ногу мирному жителю, чтобы угнать автобус

Беженец Кулик: ВСУ прострелили ногу мирному жителю, чтобы угнать автобус
Sofia Gatilova/Reuters

Украинские военные совершили нападение на жителя Красноармейска в Донецкой народной республике (ДНР), прострелив ему ногу с целью завладеть его автобусом. Об этом сообщил беженец Виктор Кулик в интервью РИА Новости.

«Человек ехал на автобусе, его вытащили из этого автобуса. Сам автобус забрали, еще и в ногу стрельнули. Он (житель – прим. ред.) с ранением ходил потом еще полгода. Он только его купил, и забрали», – рассказал Кулик.

Он также отметил, что подобные случаи угона личного автотранспорта у мирных граждан украинскими военными были обычным явлением.

30 ноября глава Российского государства Владимир Путин посетил командный пункт Объединенной группировки войск, где в рамках рабочей поездки были заслушаны доклады, в том числе касающиеся взятия под контроль Красноармейска в Донецкой народной республике и Волчанска в Харьковской области. Президент выразил признательность военнослужащим группировки «Центр» за успешное освобождение Красноармейска. В свою очередь, посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник отметил, что Следственный комитет России совместно с подразделениями Министерства обороны займутся фиксацией преступлений, совершенных украинскими вооруженными формированиями в Красноармейске и Волчанске.

Ранее Лавров заявил о террористической сущности Киева.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27537079_rnd_5",
    "video_id": "record::cd5436b3-9723-4251-9e28-a719e246b0b5"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+