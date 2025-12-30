В Таиланде на камеру попала дикая кошка, которую не видели 30 лет

В Таиланде на камеру попала плоскоголовая кошка, которую не видели 30 лет

В Таиланде вновь зафиксировано присутствие плоскоголовой кошки — редкого вида диких животных, который долгое время считался исчезнувшим на территории страны, пишет CBS News.

Последний подтвержденный случай наблюдения плоскоголовой кошки в Таиланде датируется 1995 годом. По данным Международного союза охраны природы, во всем мире в дикой природе осталось примерно 2500 взрослых особей этого вида. Животные по размеру сопоставимы с домашней кошкой и отличаются крупными круглыми глазами.

В 2023 году организация Panthera совместно с департаментом национальных парков начала исследование, в рамках которого в заповеднике Принцессы Сириндхорн были установлены фотоловушки. Камеры зафиксировали плоскоголовую кошку 29 раз. Точное количество животных определить сложно из-за отсутствия у них отличительных отметин.

Исследователь Университета Касетсарта Касет Суташа заявил, что повторное обнаружение вида в Таиланде является положительной новостью, но подчеркнул, что требуются дополнительные меры по сохранению среды обитания животных. По его словам, торфяные болотные леса в стране значительно сократились из-за изменения земельного пользования и развития сельского хозяйства.

Плоскоголовые кошки встречаются также в Малайзии, на островах Суматра и Борнео. Они ведут ночной образ жизни и питаются рыбой, земноводными и мелкими водными животными. Из-за редкости и труднодоступности мест обитания вид остается малоизученным.

