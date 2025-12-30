Размер шрифта
ВС РФ нанесли удары по объектам в портах Южный и Черноморск в Одесской области

Mash: в Одесской области начался пожар после ударов по портам Южный и Черноморск
Вооруженные силы РФ нанесли удары по ключевым экономическим объектам в Одесской области — портам Южный и Черноморск. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, в результате атаки были уничтожены промышленная зона, резервуары для хранения масла и товарное судно.

Одно из попаданий дрона «Герань» привело к масштабному пожару.

«Дестабилизирована работа логистических и экспортных мощностей Украины в черноморском регионе», — отмечается в сообщении.

По данным издания «Военное обозрение», минувшей ночью ВС РФ нанесли удары оперативно-тактическими комплексами «Искандер» по заводам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины в Харькове и Одессе. Цели были атакованы синхронно.

25 декабря сообщалось о введении вынужденных аварийных отключений электроэнергии в Одессе. По словам главы городской военной администрации Сергея Лысака, власти прибегли к такой мере для недопущения перегрузки поврежденного оборудования.

Ранее военный эксперт заявил об ударе ВС РФ по вероятному месту запуска дронов на резиденцию Путина.

