Число случаев COVID-19 в Белоруссии превысило 30 тысяч

В Белоруссии за сутки выявили 922 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на минздрав страны.

Отмечается, что число заболевших COVID-19 в республике достигло 30 572.

С начала эпидемии в стране умер 171 человек с положительным тестом на коронавирус.

Общее число выздоровевших в Белоруссии составило 10 130.

Всего в стране проведено 364 319 тестов на выявлении инфекции.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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