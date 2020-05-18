В России снизился темп прироста случаев заражения коронавирусом

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что темп прироста случаев заражения коронавирусом в стране за неделю уменьшился на 23,4%. Об этом она сказала на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Что у нас произошло за последнюю неделю? В целом по Российской Федерации темп прироста новых случаев снизился на 23,4%», — заявила Голикова.

Она напомнила, что на последний день выявили 8 926 новых случаев заражения.

В Московском регионе темпы прироста снизились за неделю на 42,6%.

По последним данным, в России коронавирус выявлен у 290 678 человек, вылечились 70 209, умерли 2 722.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Мишустин: рост заболеваемости коронавирусом в России удалось остановить

— В Роспотребнадзоре рассказали, когда ждать открытия кинотеатров и спортивных залов

— К постепенному снятию режима ограничений готовы 27 регионов