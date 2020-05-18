В России снизился темп прироста случаев заражения коронавирусом
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что темп прироста случаев заражения коронавирусом в стране за неделю уменьшился на 23,4%. Об этом она сказала на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«Что у нас произошло за последнюю неделю? В целом по Российской Федерации темп прироста новых случаев снизился на 23,4%», — заявила Голикова.
Она напомнила, что на последний день выявили 8 926 новых случаев заражения.
В Московском регионе темпы прироста снизились за неделю на 42,6%.
По последним данным, в России коронавирус выявлен у 290 678 человек, вылечились 70 209, умерли 2 722.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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