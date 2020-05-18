В Улан-Удэ ищут пропавших братьев 10 и 11 лет

В Бурятии полицейские разыскивают двух братьев 10 и 11 лет, которые ушли гулять днем 17 мая в Улан-Удэ и до сих пор не вернулись. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на республиканский главк МВД.

Уточняется, что дети гуляли на улице Заовражной.

Поиски детей шли всю ночь и продолжаются на данный момент.

В МВД приводят приметы разыскиваемых детей. Один из братьев ростом около 130 см, волосы светло-русые, глаза карие, был одет в серо-оранжевую мастерку, голубые джинсы и темно-синие мокасины. Другой ростом около 120-125 см, волосы светло-русые, глаза голубые, был одет в сине-бордовую мастерку, черные спортивные штаны с белыми лампасами, мокасины черного цвета и красную кепку.