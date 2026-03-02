В России предупредили о последствиях войны на Ближнем Востоке

Киселев считает, что итоги войны на Ближнем Востоке скажутся на всей планете

Итоги войны, которая разразилась на Ближнем Востоке, отразятся на всей планете. Такое мнение выразил генеральный директор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеведущий Дмитрий Киселев, сообщает ИС «Вести».

По его словам, Иран после ударов Израиля и США оказался в положении «быть или не быть». Для американского президента Дональда Трампа операция против Исламской Республики является своего рода русской рулеткой, неудача в которой будет фатальна, считает журналист.

«Сейчас без преувеличения весь мир в напряжении, ведь итоги разразившейся новой войны скажутся на всей планете», — сказал гендиректор медиагруппы.

Он сравнил происходящее с агрессией Соединенных Штатов против Ирака в 2003 году.

«Цель была та же — смена режима. <...> Как итог — родилось террористическое псевдоисламское государство ИГИЛ (организация запрещена в России)», — отметил журналист.

Он добавил, что Ирак до сих пор не оправился после тех событий.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

