В России предупредили о последствиях войны на Ближнем Востоке

Итоги войны, которая разразилась на Ближнем Востоке, отразятся на всей планете. Такое мнение выразил генеральный директор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеведущий Дмитрий Киселев, сообщает ИС «Вести».
По его словам, Иран после ударов Израиля и США оказался в положении «быть или не быть». Для американского президента Дональда Трампа операция против Исламской Республики является своего рода русской рулеткой, неудача в которой будет фатальна, считает журналист.
«Сейчас без преувеличения весь мир в напряжении, ведь итоги разразившейся новой войны скажутся на всей планете», — сказал гендиректор медиагруппы.
Он сравнил происходящее с агрессией Соединенных Штатов против Ирака в 2003 году.
«Цель была та же — смена режима. <...> Как итог — родилось террористическое псевдоисламское государство ИГИЛ (организация запрещена в России)», — отметил журналист.
Он добавил, что Ирак до сих пор не оправился после тех событий.
Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.
В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.
Ранее в России объяснили, как война с Ираном может навредить США.