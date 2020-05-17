Во Франции число смертей от коронавируса превысило 28 тысяч

Во Франции за сутки число смертей от коронавируса увеличилось на 483, превысив 28 тысяч, пишет минздрав страны.

Вчера сообщалось о 96 погибших за сутки.

Всего во Франции коронавирусом заразились 179 тысяч, выздоровели 61 тысяча пациентов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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