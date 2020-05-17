В Самарской области продлили режим самоизоляции до 25 мая
В Самарской области продлили до 25 мая режим самоизоляции, введенный во избежание распространения коронавируса. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров на своей странице в Instagram.
При этом в регионе открываются парки. Жителям разрешили прогулки, но не более двух человек вместе.
В регионе также возобновят работу торговые точки с площадью торгового зала не более 400 кв. м, отдельным входом и соблюдением дистанции между покупателями.
Режим самоизоляции действует в Самарской области с конца марта. Ранее правительство региона разрешило работать ряду организаций.
По последним данным, в Самарской области выявлено 1 437 случаев заболевания коронавирусом.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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