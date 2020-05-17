В России остановлен рост распространения коронавируса
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России на сегодняшний день остановлен рост коронавируса. Об этом она сказала в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 24».
По словам главного государственного санитарного врача РФ, стабилизация ситуации с коронавирусом отмечается по всей стране.
«Тот уровень стабильности, которого мы все ждали, мы к нему двигались. Я бы сказала, что мы остановили рост на сегодняшний день», — сообщила Попова.
Эксперт добавила, что на сегодняшний день «безусловно» рост остановлен.
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