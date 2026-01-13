Размер шрифта
В Британии заявили, что королевству не хватает денег на армию

Kin Cheung/AP

Главнокомандующий вооруженными силами Великобритании, главный маршал авиации Ричард Найттон заявил, что у Лондона нет средств на реализацию всех военных планов. Об этом пишет газета The Telegraph.

По словам Найттона, у Великобритании в бюджете нет денег на все намеченные программы. Кроме того, в британском бюджете нет денег даже на текущие планы. Также нет возможности добавить новые задачи из стратегического оборонного обзора (SDR).

Военный рассказал о положении дел премьер-министру Британии Киру Стармеру перед Новым годом.

12 января Найттон рассказал телеканалу Sky News, что военнослужащие Соединенного Королевства смогут справиться с развертыванием на Украине в случае установления режима прекращения огня и будут находиться в безопасности. Тогда он заявил, что британские войска на территории Украины будут находиться «в безопасности». Он также заверил, что солдаты будут обеспечены всем необходимым. У вооруженных сил стран есть все ресурсы, чтобы справиться с вызовами, заверил Найттон.

Ранее депутат указал на попытку НАТО проиграть на Украине «с достоинством».

