Минобрнауки пообещало значительное увеличение бюджетных мест в российских вузах
Министр образования и науки России Валерий Фальков заявил, что ведомство прорабатывает возможность выделения в вузах страны дополнительных бюджетных мест. Об этом он сказал в эфире радио «Комсомольская правда».
Фальков отметил, что ожидается «значительное увеличение» бюджетных мест в учебных заведениях по всей России. Министр отметил, что с каждым годом их становится все больше.
«Бюджетные места в вузы на этот год были выделены еще в прошлом году <...> Сейчас прорабатываем вопрос с тем, чтобы <...> выделить дополнительные бюджетные места», — добавил он.
Кроме того, платное образование в следующем году не станет дороже. По его словам, в настоящее время большинство вузов поддержали предложение не повышать стоимость обучения в 2020 году. Также Минобрнауки рекомендовало учебным заведениям предоставлять студентам рассрочку платы за обучение.
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