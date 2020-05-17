Минобрнауки пообещало значительное увеличение бюджетных мест в российских вузах

Министр образования и науки России Валерий Фальков заявил, что ведомство прорабатывает возможность выделения в вузах страны дополнительных бюджетных мест. Об этом он сказал в эфире радио «Комсомольская правда».

Фальков отметил, что ожидается «значительное увеличение» бюджетных мест в учебных заведениях по всей России. Министр отметил, что с каждым годом их становится все больше.

«Бюджетные места в вузы на этот год были выделены еще в прошлом году <...> Сейчас прорабатываем вопрос с тем, чтобы <...> выделить дополнительные бюджетные места», — добавил он.

Кроме того, платное образование в следующем году не станет дороже. По его словам, в настоящее время большинство вузов поддержали предложение не повышать стоимость обучения в 2020 году. Также Минобрнауки рекомендовало учебным заведениям предоставлять студентам рассрочку платы за обучение.

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