В центре Лос-Анджелеса потушили возникший из-за взрыва пожар

Пожар в Лос-Анджелесе в здании, где произошел взрыв, потушен спасателями, 11 пожарных получили сильные ожоги, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление пожарной службы города.

«Пожар был потушен спустя почти два часа после первого сообщения. К сожалению, 11 пожарных получили ожоги и другие ранения», — заявили спасатели.

В ведомстве также отметили, что очаг возгорания находился в одноэтажном здании, где хранились фармакологические масла. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее пожарные прибыли на вызов в центре города вечером 16 мая. Внезапно для спасателей, в горящем помещении произошел мощный взрыв, вследствие чего площадь пожара существенно возросла.

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