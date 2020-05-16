Голикова: показатель летальности от COVID-19 в РФ ниже мирового в 7,5 раз

Уровень смертности от коронавируса в России в 7,5 раз ниже мирового показателя, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 1».

«Уровень летальности в Российской Федерации в 7,5 раз меньше, чем по миру в целом», — сказала Голикова.

Она также отметила, что у других низкий показатель смертности «вызывает лишь приступы ревности».

В России выявлено 272 тысячи заражений коронавирусом, скончались 2537 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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