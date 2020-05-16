Власти не зафиксировали в Москве случаев невыплат сражающимся с COVID-19 врачам

В Москве врачи, которые борются с коронавирусной инфекцией, получили все обещанные выплаты. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По его словам, в разных медицинских учреждениях страны были зарегистрированы «вопиющие случаи» невыплат надбавок. Однако в столице таких случаев нет, хотя были некоторые «оформительские задержки».

«Насколько я знаю, сейчас должны все деньги, которые были выделены по линии федеральной и московской, до врачей [быть] доведены», — добавил чиновник.

За минувшие сутки в столице выявили наименьшее число заразившихся (3505) коронавирусом за последние 16 дней. Общее число обнаруженных случаев вируса составляет 138 969, выздоровели за весь период более 26 тыс. пациентов, умерли — 1432. Число активных случаев в городе — 111 505.

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