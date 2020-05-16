В Греции при поиске сокровищ погибли четыре человека

Четыре мужчины в возрасте от 34 до 50 лет погибли в пещере под городом Лутраки в Греции во время поиска сокровищ. Об этом сообщает местное издание Loutraki365.

Лутраки находится на берегу Коринфского залива, в 90 километрах от Афин, и с древности известен своими термальными источниками, отмечается в издании.

Однако, причина смерти до сих пор не установлена.

Наиболее вероятным сценарием, по мнению властей, является то, что мужчины погибли, когда пытались привести в действие какое-то взрывное устройство. Отмечается, что у некоторых погибших в руках были провода.

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