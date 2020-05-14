Модернизацию первичного звена здравоохранения РФ могут перенести на полгода
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Министерство здравоохранения России разработало проект, согласно которому модернизация первичного звена здравоохранения может быть перенесена. Об этом сообщается на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Так, изменения планируется внести в часть о сроках исполнения модернизации, которые были установлены постановлением Правительства № 1304.
Перенос, согласно подготовленному проекту постановления, составит 6 месяцев.
Кроме того, в пояснительной записке сказано, что такое решение было принято в связи с необходимостью направить финансы на меры поддержки экономики в условиях пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
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