Модернизацию первичного звена здравоохранения РФ могут перенести на полгода

Министерство здравоохранения России разработало проект, согласно которому модернизация первичного звена здравоохранения может быть перенесена. Об этом сообщается на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Так, изменения планируется внести в часть о сроках исполнения модернизации, которые были установлены постановлением Правительства № 1304.

Перенос, согласно подготовленному проекту постановления, составит 6 месяцев.

Кроме того, в пояснительной записке сказано, что такое решение было принято в связи с необходимостью направить финансы на меры поддержки экономики в условиях пандемии нового типа коронавируса COVID-19.

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