Постпред России при ЕС рассказал об обсуждении вопроса об открытии Шенгенских границ

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что вопрос об открытии Шенгенских границ на данный момент не стоит. Соответствующее заявление он сделал в эфире «России 24».

Он напомнил, что воздушное сообщение между Россией и Евросоюзом ведется в рамках вывозных рейсов.

Кроме того, постпред уточнил, что на данный момент идет обсуждение внутренних, внутриеэсовских, внутришенгенских границах.

«Об открытии внешней границы Евросоюза, соответственно, Шенгенского пространства пока что в практическом плане вопрос не стоит», — заключил Чижов.

Границы ряда стран на сухопутное и воздушное пересечение были закрыты в рамках борьбы с распространением нового типа коронавируса COVID-19 на фоне пандемии.

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